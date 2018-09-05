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Avrupa şampiyonu olarak döneceğiz

Giriş Tarihi: 5.9.2018
Avrupa şampiyonu olarak döneceğiz

'de savunma amaçlı başladıkları tekvandoda farklı kilolarda mücadele edip, geçtiğimiz yıl Balkan, bu yıl da şampiyonu olan 14 yaşındaki ikizler Özge ve , birlikte Avrupa şampiyonluğu hedefliyor. Ortaokulda tekvandoyla tanışıp, ilk dönemde savunma amaçlı bu sporu yapan ikizler, başarılı olmalarının ardından çeşitli turnuvalara katıldı. Geçtiğimiz yıl 'de düzenlenen 19. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde mücadele eden kardeşlerden Öykü 37 kiloda, Özge de 47 kiloda şampiyon olma başarısı gösterdi. Çalışmalarını ara vermeden sürdüren ikiz sporcular, bu sene de 'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na katılırken, 47 kiloda Öykü, 51 kiloda da Özge birincilik kürsüsüne çıktı. Kardeşlerden Öykü Özbey, tekvandoya başladıktan sonra çeşitli turnuvalara katıldıklarını ve iyi dereceler elde ettiklerini belirterek, "Geçen yıl Balkan, bu yıl da Türkiye şampiyonu olduk. Önümüzdeki günlerde milli takım seçmelerine katılacağız. Özge de ben de bu seçmelerde birinci olacağımıza inanıyoruz. Birlikte Avrupa Şampiyonası'na gidip, şampiyon olarak döneceğiz. Buna inanıyoruz" dedi.

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Avrupa şampiyonu olarak döneceğiz
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