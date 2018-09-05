Avrupa şampiyonu olarak döneceğiz

Mersin'de savunma amaçlı başladıkları tekvandoda farklı kilolarda mücadele edip, geçtiğimiz yıl Balkan, bu yıl da Türkiye şampiyonu olan 14 yaşındaki ikizler Özge ve Öykü Özbey, birlikte Avrupa şampiyonluğu hedefliyor. Ortaokulda tekvandoyla tanışıp, ilk dönemde savunma amaçlı bu sporu yapan ikizler, başarılı olmalarının ardından çeşitli turnuvalara katıldı. Geçtiğimiz yıl Edirne'de düzenlenen 19. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde mücadele eden kardeşlerden Öykü 37 kiloda, Özge de 47 kiloda şampiyon olma başarısı gösterdi. Çalışmalarını ara vermeden sürdüren ikiz sporcular, bu sene de Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na katılırken, 47 kiloda Öykü, 51 kiloda da Özge birincilik kürsüsüne çıktı. Kardeşlerden Öykü Özbey, tekvandoya başladıktan sonra çeşitli turnuvalara katıldıklarını ve iyi dereceler elde ettiklerini belirterek, "Geçen yıl Balkan, bu yıl da Türkiye şampiyonu olduk. Önümüzdeki günlerde milli takım seçmelerine katılacağız. Özge de ben de bu seçmelerde birinci olacağımıza inanıyoruz. Birlikte Avrupa Şampiyonası'na gidip, şampiyon olarak döneceğiz. Buna inanıyoruz" dedi.

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