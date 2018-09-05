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Aynı fabrikaya ikinci kez girince yakalandılar

Giriş Tarihi: 5.9.2018
Aynı fabrikaya ikinci kez girince yakalandılar

'TA kablo hırsızları, aynı fabrikadan hırsızlık yapmak isteyince suçüstü yakalandı. Hırsızlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Merkez Dulkadiroğlu ilçesi, Genç Osman Mahallesi'ndeki plastik fabrikasına 7 gün önce giren kimliği belirsiz kişiler, 500 metre uzunluğunda kablo çaldı.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ
Olayın bildirilmesi üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, fabrikanın havalandırma penceresinden giren bir kişiyi belirledi. Ekipler şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, bir gün sonra gece saatlerinde aynı fabrikanın güvenlik görevlileri 2 kişinin duvardan atlayıp fabrikaya girdiğini fark etti.

SUÇÜSTÜ YAPILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Abdullah K. (39) ile Abdurrahman D.'yi (33) suçüstü yakaladı. Sabıkalı oldukları belirlenen şüphelilerden birinin, 27 Ağustos'ta fabrikaya girerken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kişi olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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Aynı fabrikaya ikinci kez girince yakalandılar
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