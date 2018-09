TARSUS Belediye Başkanı Şevket Can, 192. Zabıta Haftası nedeniyle zabıtaların haftasını kutladı. Belediye Zabıta Müdürlüğünü ziyaret eden Belediye Başkanı Şevket Can, çalışanların haftalarını kutlayarak, vatandaşın memnuniyetinin her şeyden önce geldiğini söyledi. Can, hafta nedeniyle hazırlanan yaş pastayı zabıta personelleriyle birlikte kesip, fotoğraf çektirdi. Başkan Can, '7/24 mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan zabıta birimimizin yıldönümünü yürekten kutluyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU