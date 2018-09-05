Ev sahibini öldürdüler sahilde yakalandılar

Mersin'in Akdeniz İlçesi Yeni Mahalle'de ev sahibi Pakize Kurt (62) ile kiracılar Atilla A. ve Yasemin K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü ve Atilla A., bıçakla Pakize Kurt'u çeşitli yerlerinden yaraladı. Olayın ardından şahıslar bölgeden kaçarken, yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YARALI KADIN KURTARILAMADI

Hastanede ameliyata alınan Kurt, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlılar Atilla A. ile Yasemin K.'yi yakalamak için harakete geçti. Minibüsle Karaduvar Mahallesi tarafına gittiğini belirleyen ekipler, çalışma yaptı.

"ONLAR BENİ DARP ETTİ"

Ekipler Atilla A. ile Yasemin K. sahilde dolaşırken gözaltına alındı Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı gazetecilerin sorusu üzerine cinayet iddialarını yalanlayan Atilla A., "Ben öldürmedim. Onlar beni darp etti, dayak yiyen benim. Aramızda hiçbir sorun yoktu. Ben suç işlemedim" dedi.