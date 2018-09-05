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Ev sahibini öldürdüler sahilde yakalandılar

’de ev sahipleri 62 yaşındaki ’u öldürdükleri iddia edilen biri kadın 2 kişi, olayın ardından sahilde dolaşırken yakalandı

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018
Ev sahibini öldürdüler sahilde yakalandılar

'in Akdeniz İlçesi Yeni Mahalle'de ev sahibi (62) ile kiracılar Atilla A. ve Yasemin K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü ve Atilla A., bıçakla Pakize Kurt'u çeşitli yerlerinden yaraladı. Olayın ardından şahıslar bölgeden kaçarken, yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YARALI KADIN KURTARILAMADI
Hastanede ameliyata alınan Kurt, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Büro Amirliği ekipleri, zanlılar Atilla A. ile Yasemin K.'yi yakalamak için harakete geçti. Minibüsle Karaduvar Mahallesi tarafına gittiğini belirleyen ekipler, çalışma yaptı.

"ONLAR BENİ DARP ETTİ"
Ekipler Atilla A. ile Yasemin K. sahilde dolaşırken gözaltına alındı Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı gazetecilerin sorusu üzerine cinayet iddialarını yalanlayan Atilla A., "Ben öldürmedim. Onlar beni etti, dayak yiyen benim. Aramızda hiçbir sorun yoktu. Ben suç işlemedim" dedi.

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Ev sahibini öldürdüler sahilde yakalandılar
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