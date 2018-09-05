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Gölete giren genç boğuldu

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018
Gölete giren genç boğuldu

'İN Yavuzeli ilçesinde girdiği gölette ayağına sarmaşık dolanan genç öldü. Arkadaşlarıyla birlikte Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde bulunan Karapınar göletine serinlemek için giren Muhammed Gören'in ayağına gölde bulunan sarmaşık otlar dolandı. Bir süre ayağını kurtarmaya çalışan gencin yardım çığlığını duyan arkadaşları suya girerek genci kurtardı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesikaldırılanlan genç burada hayatını kaybetti.

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Gölete giren genç boğuldu
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