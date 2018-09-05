İldiz ve Avdan Ailesinin mutlu günü

İZMİR'İN tanınmış ailelerinden, AVDAN ailesinin kızları İpek Avdan (İldiz) ile İskenderun'un seçkin ailelerinden İldiz ailesinin oğulları Onur İldiz çifti, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen görkemli bir nikah merasimiyle dünya evine girdi. Crowne Plaza İstanbul- Florya Otel'de gerçekleştirilen görkemli düğün törenine iş, sanat ve spor camiasından yaklaşık 300 kişilik seçkin davetli grubu katıldı. Genç Çiftin aileleri gelen misafirleri tek tek karşıladılar. Tüm konuklarla yakından ilgilenen Spor Camiasının önemli ismi Yücel İldiz, düğün törenine katılan dostlarına hitaben kısa bir konuşma yaptı. İldiz, "Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyorum" dedi. Genç çiftin nikah şahitliklerini, Türkiye'nin tanınmış iş adamlarından Şevki Adalı, yine Türkiye'nin tanınmış iş kadınlarından Ayla Mardin, Fuat Sakacı, Irmak Sekuçoğlu ve Orduspor eski Başkanı Şükrü Bodur yaptılar. Ege Zeybek havasıyla salona giren çift alkışlar eşliğinde 'Zeybek' oynadı. Gelin ve damat ile birlikte konukların doyasıya eğlendiği düğün töreni dillere destan oldu. Düğün töreninin sonunda ise damadın memleketine doğru uzanan müzik ahengi, 'Aman Adanalı, canım Adanalı' türküsüyle devam etti. Genç çift İpek ve Onur, düğüne katılan tüm konuklarla yakından ilgilenirken, düğün gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Düğün töreninin ardından İpek ve Onur çifti balayı için Bali'ye uçtular.

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