Kalp ve damar hastalıkları karaciğer yağlanmasını tetikliyor

KARACİĞER yağlanması, günümüzde hızla artan bir sorun. Fazla kilolu her iki kişiden birinin sorunu bu. Araştırmalar Türkiye'de her 4 kişiden birinin karaciğer yağlanması sorunuyla yaşadığını gösteriyor. Yanlış beslenme, aşırı stres ve hareketsiz yaşamla birlikte riskin artacağını söyleyen Acıbadem Adana Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Türker Egesel, obezite, hızlı kilo kaybı, diyabet, tiroit bezinin az çalışması gibi nedenlerle alkol dışı karaciğer yağlanmasının (NASH) hastalığının giderek yaygınlaştığına dikkat çekiyor. Karaciğer yağlanmasının; dolgunluk hissi, hazımsızlık, bulantı, şişkinlik, kilo alma, hızlı kilo verme gibi gündelik hayatta fazla üzerine düşülmeyen belirtilerinin olduğunu belirten Acıbadem Adana Hastanesi Gastroenteroloji uzmanı Dr. Türker Egesel; farklı amaçlarla yapılan ultrasonografilerde, check-up taramalarında çıkabilecek karaciğer enzim değerlerinin yüksekliği ile fark edilebileceğini belirtiyor. Açlık esnasında birtakım hormonlar aracılığıyla vücuttaki yağ dokularının parçalanması artıyor. Bu hormonlar; trigliserid adı verilen yağları parçalayan enzimleri aktifleştirerek bunların yağ asitlerine parçalanmasını hızlandırıyor. Bu şekilde dolaşıma salınan yağ asitleri karaciğere geri dönüyor ve yeniden trigliserid adı verilen yağa dönüşerek karaciğer hücrelerinde birikiyor.

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