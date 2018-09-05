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Kamyon kasasındaki tankerden kaçak akaryakıt çıktı

Giriş Tarihi: 5.9.2018
Kamyon kasasındaki tankerden kaçak akaryakıt çıktı

'DE jandarma ekiplerince durdurulan bir kamyon kasasındaki tanker içerisinden menşei belli olmayan 23 bin litre ürünü ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Toprakkale İlçesi Sayhüyük sınırları içerisinde bulunan E 90 otoyolunda, yapılan istihbarı çalışma neticesinde Osmaniye'den iline kaçak akaryakıt nakli yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Güzergah üzerinde gerekli çevre güvenliği alan ekipler, M.M. (45) idaresindeki kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Yapılan arama kararına istinaden araçta yapılan aramada, kamyon kasasına üzeri talaş çuvalları ile kapatılmış tanker içinde menşei belli olmayan yaklaşık 23 ton petrol ürünü ele geçirildi.

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Kamyon kasasındaki tankerden kaçak akaryakıt çıktı
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