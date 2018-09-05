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Köylerarası Turnuvası’nın kazananı oldu

Giriş Tarihi: 5.9.2018
Köylerarası Futbol Turnuvası’nın kazananı Arpaçsakarlar oldu

TOROSLAR Belediyesi'nin bu yıl 11'incisini düzenlediği ve 44 köy takımının katıldığı 'Köylerarası Geleneksel Turnuvasının' şampiyonu, takımı oldu. Turnuvanın final müsabakaları da sona erdi. Normal süresi 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucu rakibi Tırtar'ı 5-3 mağlup eden Arpaçsakarlar şampiyonluğu elde etti. Ayvagediği Mahallesi'ndeki futbol sahasında oynanan final müsabakası öncesinde 3'üncülük ve şöhretler karması maçları yapıldı. 3'üncülük maçında Gözne ve Burhan Mahalleleri karşı karşıya geldi. Burhan'ı 4-1 mağlup eden Gözne turnuvanın üçüncüsü oldu.

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Köylerarası Futbol Turnuvası’nın kazananı Arpaçsakarlar oldu
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