Peynir bidonunda uyuşturucu sevkiyatı

MERSİN'DE bir yolcu otobüsünde arama yapan polis ekipleri, peynir bidonuna saklanan bin 136 gram metamfetamin ele geçirdi. Doğu illerinden Mersin'e gelen otobüste uyuşturucu taşındığı istihbaratını alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Polis ekipleri, kentin giriş noktalarında yaptıkları kontrol sırasında bir yolcu otobüsünü durdurup arama yaptı. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, peynir bidonu içerisine gizlenmiş bin 136 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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