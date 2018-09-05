Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Peynir bidonunda uyuşturucu sevkiyatı

Peynir bidonunda sevkiyatı

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018
Peynir bidonunda uyuşturucu sevkiyatı

'DE bir yolcu otobüsünde arama yapan polis ekipleri, peynir bidonuna saklanan bin 136 gram metamfetamin ele geçirdi. Doğu illerinden Mersin'e gelen otobüste taşındığı istihbaratını alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Polis ekipleri, kentin giriş noktalarında yaptıkları kontrol sırasında bir yolcu otobüsünü durdurup arama yaptı. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, peynir bidonu içerisine gizlenmiş bin 136 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Peynir bidonunda uyuşturucu sevkiyatı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN