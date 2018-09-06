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Aile görünümlü sevkiyatı polise takıldı

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018
Aile görünümlü uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

MARAŞ'TA kendilerine "aile görüntüsü" vererek sevkiyatı yaptıkları öne sürülen anne ile oğlu gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbaratı çalışmalar sonucu bir otomobili takibe aldı. - karayolundaki Necip Fazıl Şehir Hastanesi civarında ekipler, K.A'nın kullandığı otomobili durdurdu. Otomobili emniyetin otoparkına çeken ekipler, burada özel eğitimli dedektör köpeği "Alfi"nin de desteğiyle yaptıkları aramada, 10 kilogram esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Polis ekipleri, sürücü K.A. ve yanındaki annesi A.K. gözaltına aldı. Zanlıların Gaziantep'ten temin ettikleri uyuşturucuyu kendilerine "aile görüntüsü" vererek Kahramanmaraş'a getirmeye ve burada piyasaya sürmeye çalıştıkları ileri sürüldü.

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Aile görünümlü uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı
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