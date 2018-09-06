Çiftçilerin yeni gözdesi susam

ÇUKUROVA'NIN önemli tarım merkezlerinden Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde engebeli ve kıraç arazilerde yetiştirilen susamın ekim alanı 5 yılda iki katını aşarken, getirisiyle de üreticisini memnun eden ürün, geleneksel yöntemlerle hasat edilip sofralardaki yerini alıyor. Simidin vazgeçilmezi, tahinin ham maddesi olan ve gıdadan kozmetiğe kadar geniş bir kullanım alanı bulunan susam, Kadirli ilçesinde buğday hasadının ardından ikinci ürün olarak yetiştiriliyor. Dünyada asırlardır tarımı yapılan en eski yağ bitkilerinden susam, çorak ve küçük araziye sahip çiftçilerin yoğun emeğinin ardından tüketime sunuluyor. Tarlalarda 3 ayda olgunlaştıktan sonra imece usulüyle toplanarak kümeler halinde kurutulmaya bırakılan susam, 15-20 gün süreyle güneşte bekletildikten sonra sopalarla vurularak bitkisinden ayıklanıyor. Daha sonra ayıklanan susam taneleri, elenip savrulmasıyla yabancı maddelerden temizleniyor. Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, susamın tarihi geçmişi olan önemli bir tarım ürünü olduğunu söyledi. Susam üretiminde Çukurova yöresinde Kadirli'nin söz sahibi olduğunun altını çizen İspir, dekar başına ortalama 40 kilogram ürün alan üreticilerin susama olan ilgisinin günden güne arttığını kaydetti.

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