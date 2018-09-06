Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Doç. Dr. Aygenç’e uluslararası jüri üyeliği

Doç. Dr. Aygenç’e uluslararası jüri üyeliği

Giriş Tarihi: 6.9.2018
Doç. Dr. Aygenç’e uluslararası jüri üyeliği

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Erdal Aygenç, 'de düzenlenen Uluslararası Modern Sanat ve Tasarım Fuarı Yarışmaları (Art Week in China) Seçici Kurulunda yer aldı. Doç. Dr. Aygenç; çeşitli ülkelerden alanında uzman eğitmen ve sanatçıların jüri üyeliği yaptığı yarışmada Yakın Doğu Üniversitesi'ni temsil etmiş olmaktan onur duyduğunu söyledi. Uluslararası Çağdaş Sanatlar Haftası kapsamında, resim, heykel, grafik, fotoğraf alanlarında yeni yeteneklerin keşfedilip teşvik edilmesine zemin oluşturulduğunu ifade eden Doç. Dr. Aygenç, bu jüri temsiliyetinin YDÜ ile 'nun uluslararası tanınırlığına önemli bir katkı sağladığını kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Doç. Dr. Aygenç’e uluslararası jüri üyeliği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN