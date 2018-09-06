Doç. Dr. Aygenç’e uluslararası jüri üyeliği

YAKIN Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Erdal Aygenç, Çin'de düzenlenen Uluslararası Modern Sanat ve Tasarım Fuarı Yarışmaları (Art Week in China) Seçici Kurulunda yer aldı. Doç. Dr. Aygenç; çeşitli ülkelerden alanında uzman eğitmen ve sanatçıların jüri üyeliği yaptığı yarışmada Yakın Doğu Üniversitesi'ni temsil etmiş olmaktan onur duyduğunu söyledi. Uluslararası Çağdaş Sanatlar Haftası kapsamında, resim, heykel, grafik, fotoğraf alanlarında yeni yeteneklerin keşfedilip teşvik edilmesine zemin oluşturulduğunu ifade eden Doç. Dr. Aygenç, bu jüri temsiliyetinin YDÜ ile KKTC'nun uluslararası tanınırlığına önemli bir katkı sağladığını kaydetti.

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