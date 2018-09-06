Foseptik çukuruna düşen köpek için seferber oldular

MERSİN'İN Tarsus ilçesinde foseptik çukuruna düşen yavru köpek hayvanseverler tarafından kurtarıldı. İlçe merkezinde kebapçılık yapan 22 yaşındaki Akın Tong, 'Paşa' isimli İngiliz pointer cinsi iki aylık köpeği ile Kelahmet mahallesinde gezintiye çıktı. Tasmasından kurtulup bir evin bahçesine giren yavru köpek, üzeri açık bırakılan yaklaşık 2,5 metre derinliğindeki dolu foseptik çukuruna düştü. Paşa'yı kendi imkanları ile çıkaramayınca çevredekilerden yardım isteyen Tong, mahalle sakinleri ve esnaflar tarafından 20 dakikalık uğraşın sonucunda kurtarıldı, çukurun üzeri ise kapatıldı.

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