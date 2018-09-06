Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > GKV’nin Tıp başarısı

GKV’nin Tıp başarısı

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018
GKV’nin Tıp başarısı

Kolej Vakfı (GKV) Özel Liselerinden mezun olan 48 öğrenci Tıp Fakültesi,13'ü Eczacılık ve Diş Hekimliği, 31 öğrenci de mimarlık ve mühendislik fakültelerine yerleşti. Yüksek öğrenim sınav sonuçlarına göre okulun 8 öğrencisi hukuk, 8 öğrencisi iktisat ve işletme, 8 öğrencisi de yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim görme hakkı kazandı. GKV Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimiz YKS'de önemli sonuçlar elde ederek sahip olmak istedikleri mesleklere yönelik 'nin ve dünyanın en prestijli üniversitelerinde eğitim alma hakkı kazanmışlardır. Çağın gerektirdiği nitelikte gençler yetiştirmeye kurum olarak üstlendiğimiz görevi en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
GKV’nin Tıp başarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN