GKV’nin Tıp başarısı

GAZİANTEP Kolej Vakfı (GKV) Özel Liselerinden mezun olan 48 öğrenci Tıp Fakültesi,13'ü Eczacılık ve Diş Hekimliği, 31 öğrenci de mimarlık ve mühendislik fakültelerine yerleşti. Yüksek öğrenim sınav sonuçlarına göre okulun 8 öğrencisi hukuk, 8 öğrencisi iktisat ve işletme, 8 öğrencisi de yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim görme hakkı kazandı. GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimiz YKS'de önemli sonuçlar elde ederek sahip olmak istedikleri mesleklere yönelik Türkiye'nin ve dünyanın en prestijli üniversitelerinde eğitim alma hakkı kazanmışlardır. Çağın gerektirdiği nitelikte gençler yetiştirmeye kurum olarak üstlendiğimiz görevi en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

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