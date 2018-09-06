Gözler birçok hastalığın ipuçlarını taşıyor

BİR bakışla ruhumuzun derinliklerini yansıtan gözlerimiz, aynı zamanda sağlığımızla ilgili de önemli ipuçlarını içinde barındırıyor. Dünyagöz Adana'dan Op. Dr. Cüneyt Karaaslan, "Aslında gözler, vücudun farklı bölgelerinde oluşabilecek ciddi rahatsızlıklar ile ilgili bize önemli mesajlar veriyor. Ancak bu hastalıkların doğru teşhis edilebilmesi ve hastaların gerekli tedavilere zamanında yönlendirilebilmesi için, göz muayenelerinin düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Özellikle detaylı göz dibi muayenelerinde, birçok farklı rahatsızlığın ön belirtilerini tespit ederek, gerekli uyarıları yaparak hastalarımızı doğru tedavilere yönlendirecek tavsiyeler paylaşıyoruz" dedi. Göz muayenelerinde ortaya çıkan farklı rahatsızlıklar hakkında bilgiler paylaşan Op. Dr. Karaaslan, "Göz kuruluğu, gözde tahriş ve bulanık görme gibi belirtiler ile ortaya çıkarabiliyor. Göz hareketlerinde kısıtlılık bir kısmi felç durumunu bize haber verebiliyor. Göz bebeklerinin ışık refleksinin kaybı kafa içi sinirlerinin tutulumunu işaret eder" diye konuştu.

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