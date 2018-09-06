Kaydını yaptır, Kentkart’ını al!

ADANA Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi'ne kayıt yaptırma hakkı kazanan 8 bin 851 öğrencinin toplu taşıma hizmetinden indirimli yararlanması için büyük kolaylık sağladı. Kampüs içindeki kayıt merkezinde mobil ofis açan Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrenimini Adana'da sürdürecek öğrencilere evraklarla uğraşmadan, sıra beklemeden öğrenci Kentkart sahibi olma fırsatı sundu.

7 EYLÜL'E KADAR HİZMET

Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Çukurova Üniversitesi'nde kayıt işlemlerinin yürütüldüğü Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Salonu'nda 8 bin 851 yeni öğrencinin Kentkart sahibi olmaları için mobil ofis açtı. 7 Eylül'e kadar sürecek kayıt süresince hizmet verecek mobil ofiste, öğrencilerin belediye otobüsü, metro, özel halk otobüsü ve dolmuşlardan indirimli tarifelerle yararlanmalarını sağlayacak Kentkart'ların verilmesine başlandı.