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Kaydını yaptır, Kentkart’ını al!

Giriş Tarihi: 6.9.2018
Kaydını yaptır, Kentkart’ını al!

Büyükşehir Belediyesi, 'ne kayıt yaptırma hakkı kazanan 8 bin 851 öğrencinin toplu taşıma hizmetinden indirimli yararlanması için büyük kolaylık sağladı. Kampüs içindeki kayıt merkezinde mobil ofis açan Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrenimini Adana'da sürdürecek öğrencilere evraklarla uğraşmadan, sıra beklemeden öğrenci Kentkart sahibi olma fırsatı sundu.

7 EYLÜL'E KADAR HİZMET
Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Çukurova Üniversitesi'nde kayıt işlemlerinin yürütüldüğü Spor ve Sergi Salonu'nda 8 bin 851 yeni öğrencinin Kentkart sahibi olmaları için mobil ofis açtı. 7 Eylül'e kadar sürecek kayıt süresince hizmet verecek mobil ofiste, öğrencilerin belediye otobüsü, metro, özel halk otobüsü ve dolmuşlardan indirimli tarifelerle yararlanmalarını sağlayacak Kentkart'ların verilmesine başlandı.

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