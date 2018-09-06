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Limon fiyaarı 2,5 TL’ye kadar düşecek

Giriş Tarihi: 6.9.2018
Limon fiyatları 2,5 TL’ye kadar düşecek

'DA Seyhan Ziraat Odası Başkanı , erkenci tür limonun kilosunun bazı kenerde 10 TL gibi fahiş fiyatla satıldığını hatırlatarak, diğer türlerin önümüzdeki günlerde hasadına başlanmasıyla kilo fiyatlarının marketlerde 2,5- 3,5 TL'ye kadar düşeceğini söyledi.

HASAT BAŞLADI
'nin yıllık ortalama 4 milyon tonu bulan narenciye üretiminin yüzde 25'ini karşılayan Adana'da, erkenci türlerden mayer cinsi limonun ardından early cinsi limonun hasadına başlandı. Başkan Cahit İncefikir, başta olmak üzere bazı kentlerde limonun kilosunun 10 liradan satıldığına dikkat çekerek, "Bu ürünler çok erken kesilen ürünler ve bu rakam da çok gerçekçi olmayan bir rakam. İç piyasada limon gerileyecek. Önümüzdeki günlerde enterdonat cinsi limonların hasadı başlayacak" dedi. Hasatlarla birlikte rekoltenin artmasının yanı sıra ihracatın ardından ıskartaya ayrılan limonların iç piyasaya sürülmesiyle de sebze meyve hali ve marketlere yoğun limon girişi olacağını açıklayan İncefikir, "Önümüzdeki 1 hafta, 10 gün içerisinde tüketici limonu marketlerden 2,5- 3,5 TL'ye kadar uygun alacak. Arz ve kesimler artmaya başladı" dedi.

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Limon fiyatları 2,5 TL’ye kadar düşecek
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