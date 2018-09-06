Melih Abi: Dikkat tabelalarına ateş eden magandalar

Kapıkaya Kanyonu büyük ilgi görüyor.

İnsanlar kanyonu geziyor, dolaşıyor, fotoğraf çektiriyor.

Hatta gelen misafirlerini bu muhteşem görsellikle tanıştırıyor.

Gidip serin serin dinlenmek isteyenlerin sayısı az da değil.

Doğa burayı 3.5 milyar yılda oluşturmuş.

Bu şahane yeri kullanırken dikkat etmek lazım.

Bir dünya mirası.

Okurumuz diyor ki;

Kanyonu iki defa gezdim.

Dikkat tabelaları var.

İnsanlar dikkatli olsun diye konmuş.

Ama bazı hayvanlar bunlara kurşun sıkmış.

Tabelalar delik deşik.

Ne istiyorsunuz tabeladan.

Kafayı mı yediniz?

***

Kadirli otogarı kokuyor

Kadirli otogarının bir aydan beri suları akmıyor.

Burada çalışanlar perişan, gelen giden yolcular perişan, Tuvaletler berbat.

Belediye başkanı niye ilgilenmiyor?

İnsanlar ihtiyaçlarını nasıl giderecek?

Hem de bu sıcak günlerde.

Her yer kokuyor.

Verin şu suyu kardeşim.

Arıza varsa giderin.

Milleti pisliğe neden mahkum ediyorsunuz?