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Melih Abi: tabelalarına ateş eden magandalar

Giriş Tarihi: 6.9.2018

Kapıkaya Kanyonu büyük ilgi görüyor.
kanyonu geziyor, dolaşıyor, fotoğraf çektiriyor.
Hatta gelen misafirlerini bu muhteşem görsellikle tanıştırıyor.
Gidip serin serin dinlenmek isteyenlerin sayısı az da değil.
Doğa burayı 3.5 milyar yılda oluşturmuş.
Bu şahane yeri kullanırken etmek lazım.
Bir dünya mirası.
Okurumuz diyor ki;
Kanyonu iki defa gezdim.
Dikkat tabelaları var.
İnsanlar dikkatli olsun diye konmuş.
Ama bazı hayvanlar bunlara kurşun sıkmış.
Tabelalar delik deşik.
Ne istiyorsunuz tabeladan.
Kafayı mı yediniz?

***

otogarı kokuyor
Kadirli otogarının bir aydan beri suları akmıyor.
Burada çalışanlar perişan, gelen giden yolcular perişan, Tuvaletler berbat.
Belediye başkanı niye ilgilenmiyor?
İnsanlar ihtiyaçlarını nasıl giderecek?
Hem de bu sıcak günlerde.
Her yer kokuyor.
Verin şu suyu kardeşim.
Arıza varsa giderin.
Milleti pisliğe neden mahkum ediyorsunuz?

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Melih Abi: Dikkat tabelalarına ateş eden magandalar
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