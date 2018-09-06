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Pul biberli esrar ele geçirildi

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018
Pul biberli esrar ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İncirlik Park Alanı'nda uygulama başlattı. Polis şüphe üzerine durdurduğu araçta hassas burunlu narkotik köpeğiyle otomobilde arama yaptı. Köpek aracın bagaj kısmına tepki vermesi üzerine Narkotim ekipleri, mavi poşet içinde 2 kilo 800 gram esrar buldu. Ekipler, zanlıların hassas burunlu köpeğin esrar kokusunu almaması için poşete pul biberi, salça ve kahve konulduğunu tespit etti. Araçta gözaltına alınan V.A. (36), C.I. (40) ve Ş.M. (40) 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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Pul biberli esrar ele geçirildi
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