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Sünnet ehil kişiler tarafından yapılmalı

Giriş Tarihi: 6.9.2018
Sünnet ehil kişiler tarafından yapılmalı

YAKIN Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Yrd. . Dr. Emil Mammadov, ciddi bir müdahale olduğunu, ehil olmayan kişiler tarafından yapıldığı zaman büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalınacağını söyledi. Sünnetin hastanelerde yapılması gerektiğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Mammadov, "Sünnet sonrası akut enfeksiyonlar dışında hepatit B ve hepatiti C gibi kötü sterilizasyon koşullarından kaynaklanabilecek kronik enfeksiyonların da önüne geçilmiş olur" dedi. Sünnetin 0 – 2 yaş arası ya da 6 yaş sonrası yapılmasının doğru olduğunu vurgulayan Mammadov, "Bu yaşların dışında sünnet edildiği zaman çocukta psikolojik açıdan olumsuz etkiler yaratır" diye konuştu.

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Sünnet ehil kişiler tarafından yapılmalı
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