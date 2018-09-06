Uluslararası tenis turnuvasında şampiyon oldu

OSMANİYE Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Beden Eğitimi Okutmanı İsmail Dehri, İsviçre'nin Zurich kentinde yapılan Uluslararası Senior Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu. DAHA öncede katıldığı turnuvalarda çeşitli dereceler elde eden İsmail Dehri, Rektör Prof. Dr. Murat Türk'ü makamında ziyaret etti. Dehri, "Katıldığım turnuvalarda ikincilik ve üçüncülüklerim vardı. İlk defa şampiyon oldum. Bu üniversitemize armağan ediyorum" dedi. REKTÖR Türk ise Dehri'ye teşekkür edip başarılarının devamını diledi.

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