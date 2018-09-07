9. Aba Güreşi Dünya Kupası sahiplerini buldu

DÜNYA Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu tarafından Hatay
'da düzenlenen Uluslararası 9. Aba Güreşi Dünya Kupası Şampiyonasında kupalar sahiplerini buldu. Şampiyonaya, Azerbaycan'dan Yunanistan'a, Pakistan'dan Rusya'ya kadar 40 ülkeden yüzlerce sporcu katılım gösterdi. 60, 70, 80, 90 ve 90+ olmak üzere toplam 5 kategoride gerçekleşen müsabakalar seyir zevki yüksek maçlara sahne oldu. Kentin otantik yapısına uygun güreş meydanında sporcular hünerlerini sergilerken, tribünleri dolduran güreş severler, dünyanın en yetenekli güreşçilerini izleyerek, mehteran takımının gösterileri ve güreş ağasının manileriyle de eğlenceli zaman geçirdi. Dünyanın en iyi pehlivanlarının güreştiği şampi yona da 60 kiloda Türkiye'den Fatih Önalan, 70 kiloda İran'dan Ebrahim Valiyan, 80 kiloda Gürcistan'dan Zaur Gagndze, 90 kiloda Belarus'dan Arsom Zemlakov ve 90+ kiloda Türkiye Mahmut Çayırcı şampiyon olurken ülke klasman listesinde Türkiye zirvede yer aldı.