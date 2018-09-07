Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > 9. Aba Güreşi Dünya Kupası sahiplerini buldu

9. Aba Güreşi Dünya Kupası sahiplerini buldu

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018
9. Aba Güreşi Dünya Kupası sahiplerini buldu
DÜNYA Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu tarafından 'da düzenlenen Uluslararası 9. Aba Güreşi Dünya Kupası Şampiyonasında kupalar sahiplerini buldu. Şampiyonaya, Azerbaycan'dan Yunanistan'a, Pakistan'dan Rusya'ya kadar 40 ülkeden yüzlerce sporcu katılım gösterdi. 60, 70, 80, 90 ve 90+ olmak üzere toplam 5 kategoride gerçekleşen müsabakalar seyir zevki yüksek maçlara sahne oldu. Kentin otantik yapısına uygun güreş meydanında sporcular hünerlerini sergilerken, tribünleri dolduran güreş severler, dünyanın en yetenekli güreşçilerini izleyerek, mehteran takımının gösterileri ve güreş ağasının manileriyle de eğlenceli zaman geçirdi. Dünyanın en iyi pehlivanlarının güreştiği şampi yona da 60 kiloda Türkiye'den Fatih Önalan, 70 kiloda İran'dan Ebrahim Valiyan, 80 kiloda Gürcistan'dan Zaur Gagndze, 90 kiloda Belarus'dan Arsom Zemlakov ve 90+ kiloda Türkiye Mahmut Çayırcı şampiyon olurken ülke klasman listesinde Türkiye zirvede yer aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
9. Aba Güreşi Dünya Kupası sahiplerini buldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN