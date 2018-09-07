Melih ABİ: Bir üst geçit yapılmazsa facia çok yakında

Yüreğir'deki eski sanayi sitesinde küçük esnaf yoğun iş yapıyor.
Karataş yoluna bir çıkış noktası var ki seyrederken korkuyorsunuz.
Her an bir facia olacak, bir kaza meydana gelecek diye tedirgin oluyorsunuz.
Karşı tarafa bir bağlantı yolu yapılmalı.
Işık da koydun mu, Karataş'a gidenler zorlanmaz.
Orayı bilenler ara sokaklara girip bir diğer kavşağa çıkabiliyor.
Bilmeyenler için durum vahim.
Karşıdan karşıya geçen yayalar da sıkıntı yaşıyor.
Trafik yoğun.
Koşarak geçenler, ağır yürüyenler için tehlike var.
Düzenleyin be şurayı kardeşim.
İlla birisinin canı yanması mı lazım? Tarihi binalara yazı yazanları engelleyin Tarsus
, Kızılmurat mahallesinde tarihi binalar tahrip ediliyor.
Bazı beyinsizler binaların duvarlarına yazıyla kirletmiş.
Görüntü çirkin.
Özellikle Kızılmurat mahallesinde, St Paul (Senpol) kuyusunun bulunduğu alanda ve Tarihi Evler Sokağında birçok binanın duvarları boyalı yazılarla dolu.
Bunların beyinleri uyuşmuş.
Tarihi binalara ve tarihi evlerin duvarlarına kimisi sevgilisinin adını, kimisi "Baba" kelimesini, kimisi de başka sözler yazmış.
Miras kirletilmiş yani.
Çirkinlik almış başını gitmiş.
Yerli ve yabancı turistler bu çirkinlik karşısında şaşkınlığını gizlemiyor.
Başkan sildir şu yazıları, koy kamerayı yakalattır yazanı.
Sonra da yesin cezayı…