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Sebiha ve ’den evliliğe ilk adım

KAMİL CÖMERTLER Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018
Sebiha ve Yasin’den evliliğe ilk adım
'UN tanınmış ailelerinden Ümmühan-Yener Fazlıoğlu'nun oğulları ile Hatice-Cemil Şah'ın kızı Sebiha evliliğe ilk adım atarak nişanladı. Fazlıoğlu ve Şah aileleri kendilerini mutlu günlerinde yalnız bırakmayan davetlileri nişan töreninin yapıldığı salonun girişinde davul-zurna eşliğinde karşıladı. Sade ve şık gelinliği kadar sıcakkanlılığıyla tüm dikkatleri üzerine çeken gelin adayı Sebiha ve Yasin, gece boyunca kimi zaman dans etti, kimi zaman da hareketli müzik eşliğinde hünerlerini ortaya koyarak davetliler ile unutulmaz anlar yaşadılar.
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Sebiha ve Yasin’den evliliğe ilk adım
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