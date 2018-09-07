Silahla yaralanan leylek tedavi edildi

HATAY
'IN Arsuz ilçesinde, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan leylek, Belediyes Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ekiplerine teslim edildi. Leyleklerin göç ederken en fazla geçtikleri bölgelerden biri olan Arsuz'da, silahla yaralanmış leylek bulan vatandaşlar, Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ekiplerine teslim ederek, tedavi edilmesini sağladı. Arsuz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Veteriner Şerif Akçalı , "Silahla yaralanmaya bağlı olarak sol ayakta ve kanatlarında lezyonlar oluşmuş. Leyleğe, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Göçün geçiş bölgesi olan Arsuz'da vatandaşlarımızın leyleklere zarar vermemelerini, yaralı halde bulunan leylekleri bize bildirmelerini istiyoruz" dedi.