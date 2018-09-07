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Silifke’den Irak’a Guava ihracatı

’nin tek Guava bahçesinin bulunduğu Silifke’den Irak’a ihracat yapılmaya başlandı

Giriş Tarihi: 7.9.2018
Silifke’den Irak’a Guava ihracatı
'NİN tek Guava bahçesinin bulunduğu 'in Silifke İlçesinden bu yıl ilk defa Irak'a ihracat yapılmaya başlandı. 8 yıl önce Ziraat Mühendisi Mustafa Levent tarafından deneme amaçlı dikimi yapılan Anavatanı ve Batı Hindistan olan Guava meyvesinin bu yıl ki hasadına başlandı. Levent, hedeflerinin Guava'yı tüketiciye meyve suyu olarak sunmak olduğunu söyledi.

HASAT ZAMANI
Üretici Mustafa Levent, "Şuan için bin tane ağaçtan yaklaşık 10 ton ürün hasat etmeyi hedefliyorum. Yurt içi pazarı oluşturuldu. Özellikle Guava'nın kansere karşı koruyucu özelliği olduğundan kanser ve şeker hastaları bu meyveyi daha çok tüketiyor. Kargo ile Türkiye'nin pek çok iline gönderdiğim ürünümüzde bu yıl ilk kez Irak'a da göndermeye başladık" dedi.
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Silifke’den Irak’a Guava ihracatı
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