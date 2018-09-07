Silifke’den Irak’a Guava ihracatı

TÜRKİYE
'NİN tek Guava bahçesinin bulunduğu Mersin
'in Silifke İlçesinden bu yıl ilk defa Irak'a ihracat yapılmaya başlandı. 8 yıl önce Ziraat Mühendisi Mustafa Levent tarafından deneme amaçlı dikimi yapılan Anavatanı Güney Amerika
ve Batı Hindistan olan Guava meyvesinin bu yıl ki hasadına başlandı. Levent, hedeflerinin Guava'yı tüketiciye meyve suyu olarak sunmak olduğunu söyledi. HASAT ZAMANI
Üretici Mustafa Levent, "Şuan için bin tane ağaçtan yaklaşık 10 ton ürün hasat etmeyi hedefliyorum. Yurt içi pazarı oluşturuldu. Özellikle Guava'nın kansere karşı koruyucu özelliği olduğundan kanser ve şeker hastaları bu meyveyi daha çok tüketiyor. Kargo ile Türkiye'nin pek çok iline gönderdiğim ürünümüzde bu yıl ilk kez Irak'a da göndermeye başladık" dedi.