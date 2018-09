Sırrıberk ARSLAN: AKEDAŞ ve Güruhlar

BUGÜN NELER OLDU

Bir kelam-ı kibar olansözünden hareketle bu hafta sosyal medya hesapları üzerinden birkaç sözüm ona Güruh'ların AKEDAŞ'a yaptıkları haksız ithamlarına ve onların bu saldırılarına bilip bilmedenolanlara bu haksızlık karşısında susmamaya karar verdim.Elbette ben AKEDAŞ'ın ne yöneticisi, ne de avukatıyım.Ancak memleketime hizmet veren adı ve sahibi kim olursa olsun her hangi bir kuruluş bir grup güruh tarafından hedef tahtasına konulup, hakkında hiç ama hiçte doğru olmayan bir algı yaratılmaya çalışılırsa buna kendimce tavrımı koyarım.Niye çünkü bu halkın gözü, kulağı dili mademki biz gazetecileriz, o zaman burada bana görev düşüyor.1- AKEDAŞ'tan bu hizmeti alıp, elektrik tüketimi faturasını ödeyen binlerce insandan biriyim.Kendimden tek kuruş haksız yere abone parası, ne de tek kuruş AKEDAŞ'ın keyfi zammına para verecek kadar aptal da değilim.AKEDAŞ'ın benim gibi tüm tüketicilerden her ne konuda olursa olsun abonelik- açma/kapama/ abone ücreti gibi tüm kalemlerde tahsil ettiği her kuruşu keyfi değil EPDK )nın kural ve kaideleri ile yasal mevzuatlar doğrultusunda onların istediği ve denetleyip onay veriyor.Ben bizzat kendim EPDK ya ulaştığımda bunu öğrendim.İsteyen herkes 'de EPDK ya ulaşıp bunu öğrenebilir.2-3- AKEDAŞ gibi lisans sahibi şirketler, tükettiğimiz enerjinin tarifesini yani (ne ucuz ne pahalı ) değiştiremeyeceği gibi, tarifede yer almayan hiç bir bedeli tahsil edemediği gibi, EPDK'nın belirlediği tarifeler kapsamında belirlenmiş bir bedeli de tahsil etmeme gibi bir davranışta bulunmalarının kesinlikle mümkün olmayacağını bizzat AKEDAŞ'ın bir müşterisi olarak belgelerle bana EPDK'dan ulaştığım yetkililerce bana anlatıldı.Ne AKEDAŞ ne de bir başka bu hizmeti veren şirket EPDK'nın belirlediği kurallar dışında ortası delik tek kuruş fazla alma veya almama gibi bir inisiyatif ve lükse sahip değildir. Kahramanmaraş 'ta anlaşmalı bankalar dışında 50'ye yaklaşan tahsilat noktasında saniyesinde fatura bedelini ödeyebiliyoruz.Son günlerde AKEDAŞ abone biriminde oluşan kalabalık yine EPDK'nın kararıyla tüm Türkiye'de kaldırılan bir kısım aboneliklerin yenilenmesi zorunluluğudur.Kahramanmaraş'ta yaklaşık 20 bin kişinin bu aboneliğini EPDK'nın emriyle yenilenme zorunluluğunun ortaya çıkardığı yoğunluktur.Bir de hükümetimizin, imar affından yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın başvurusu eklenmiştir.Şimdi son sözüm çok değerlive'lı vatandaşlarımız sosyal medyada, yazılı ve görsel basın organlarında AKEDAŞ'ı direk suçlayıcı yayın yapmak bu yayınları paylaşmak ve yorumlarıyla bu yayınlara katıldığını belirtenlerin kamuoyu nezdinde şirket itibarını zedelemek gibi işledikleri suçun yargı da karşılığı olduğunu bilin.