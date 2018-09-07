Tapu vurgunu son anda önlendi

GAZİANTEP
'TE 77 dönümlük bir araziyi sahte belgelerle satmaya çalışan 4 kişi son anda yakalandı. Piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan araziyi satmaya çalışan zanlıların tapu memurunun dikkati sayesinde son anda fark edildiği ve gözaltına alındığı bildirildi. Piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan arazinin satışını yapmak isteyen M.T., H.G., B.Ö.B. ve A.Ö. adlı şahıslar, sahte vekaletle Şehitkamil Tapu Müdürlüğü'ne gelerek, Beylerbeyi Mahallesi'ndeki 77 dönümlük taşınmazın satış işlemlerini başlatmak üzere başvuruda bulundu. Tapu Müdürlüğü personeli evrak incelemesi sırasında, evraklarla birlikte sunulan vekalet belgesinin sahte kimlikle hazırlandığını fark etmesiyle harekete geçti. Şahısları oyalayan görevliler hemen polise haber verdi. Müdürlüğe gelen ekipler, şahısları gözaltına alarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.