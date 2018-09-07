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üst sıraları hedefliyor

Giriş Tarihi: 7.9.2018
Tarsus İdman Yurdu üst sıraları hedefliyor
TFF 2. Lig 'ta yer alan 'nda Başkan , adapte sorunun aşılması ve sakat oyuncuların düzelmesiyle iyi bir takım olacaklarını söyledi. Tarsus İdman Yurdu Kulübü Başkanı Eyüphan Eyüboğlu, yaptığı açıklamada berabere kaldıkları Buğsaşspor A.Ş. maçında oynanan oyunun tatmin edici olduğunu belirterek, "Sakat stoperlere rağmen takımın ilk dakikalarda yediği golden sonra çabuk toparlanıp, golle buluşması ve ümit verici. Sakatlıklarla başladığımız sezonun ilk maçında stoperlerimizin yokluğu kendini göstermiş ve talihsiz yediğimiz gole rağmen takımımız oyuncuları çabuk toparlamış ve hemen golle buluşarak seyircilerimize rahat nefes aldırmıştır. Takımımıza yeni alınan oyuncuların adapte olması durumunda üç ya da dört hafta sonra üst sıralarda olma hedefinden hiçte uzak değildir" dedi.
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Tarsus İdman Yurdu üst sıraları hedefliyor
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