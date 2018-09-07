Türk ve Suriyelilere tarım eğitimi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Adana Tarım
ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen tarım eğitimi projesi kapsamında Türk ve Suriyeli 75 kişiye eğitim verilmeye başlandı. FAO ile Adana
Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği desteğinde yürütülen projenin başlaması nedeniyle Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. ÖNEMLİ İSTİHDAM KAPISI
Törende konuşan Vali Demirtaş, Türk milletinin sergilediği kardeşlik hukukuyla, Suriyeli misafirlerle aşını, ocağını paylaştığını, onların acılarını dindirmek, yaşamlarını idame ettirmelerine yardımcı olmak amacıyla her alanda pek çok projeyi hep birlikte yürüttüklerini kaydetti. Demirtaş, bu projeyle de örtü altı sebze yetiştiriciliği ve sebze-meyve hasadı gibi hassas bir mesleğin teorik ve iş başı eğitimlerini vermek suretiyle Suriyeli misafirlere önemli bir istihdam
kapısı araladıklarını söyledi "YAŞAM STANDARTLARINI İYİLEŞTİRMEK"
Proje kapsamında, 53 Suriyeli, 22 Türk vatandaşın kursiyer olarak yer aldığını ifade eden Demirtaş, "Bu yönüyle değerlendirdiğimizde, Suriyeli misafirlerimizin ülkemizdeki toplumsal hayata uyum sorunlarının ortadan kalkmasına katkı sağlayacağı aşikardır. Yürüttüğümüz çalışmaların, başlattığımız projelerin, düzenlediğimiz tüm bu eğitim faaliyetlerinin temelinde insan onuruna yakışır bir yaşam standardını yakalama arzusu vardır. Amacımız evlerinden, yurtlarından ayrılmak zorunda bırakılan Suriyeli misafirlerimizin yaşam standartlarını iyileştirmektir" dedi.