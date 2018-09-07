Yunanistan’a Anamur çıkarması

AVRUPA Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı tarafından desteklenen Anamur İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde Yunanistan'la ortak olarak yürütülen, Erasmus + KA2 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar ''E-Services Education'' isimli proje kapsamında 7 öğretmen projenin son aktivitesi olan 6.Eğitim Hareketliliğini ve proje kapanış toplantısı için Yunanistan'a gitti. ÜÇ YIL SÜRDÜ
Yunanistan'da Trikala şehrinde gerçekleşen proje faaliyetine Atila Erkek, Fatma Ülker
, Esra Öğür, Nermin Mercan, Sema Bozacı Durna, Mukaddes Görmez ve İlyas Ülker katıldılar. Toplantıda konuşan Anamur İlçe Milli Egitim Müdürlüğü Proje Koordinatörü Esra Öğür, 3 yıldır devam eden işbirliğinin sonuna gelinse de bu işbirliğinin gelecekte de sürmesini istediklerini söyledi.