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Yunanistan’a Anamur çıkarması

Giriş Tarihi: 7.9.2018
Yunanistan’a Anamur çıkarması
AVRUPA Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı tarafından desteklenen Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde Yunanistan'la ortak olarak yürütülen, Erasmus + KA2 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar ''E-Services Education'' isimli proje kapsamında 7 öğretmen projenin son aktivitesi olan 6.Eğitim Hareketliliğini ve proje kapanış toplantısı için Yunanistan'a gitti.

ÜÇ YIL SÜRDÜ
Yunanistan'da Trikala şehrinde gerçekleşen proje faaliyetine Atila Erkek, , Esra Öğür, Nermin Mercan, Sema Bozacı Durna, Mukaddes Görmez ve İlyas Ülker katıldılar. Toplantıda konuşan Anamur İlçe Milli Egitim Müdürlüğü Proje Koordinatörü Esra Öğür, 3 yıldır devam eden işbirliğinin sonuna gelinse de bu işbirliğinin gelecekte de sürmesini istediklerini söyledi.
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Yunanistan’a Anamur çıkarması
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