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13 yaşındaki Ömer Aziz yüzerken kalp krizi geçirdi

Giriş Tarihi: 8.9.2018
13 yaşındaki Ömer Aziz yüzerken kalp krizi geçirdi
'DA 13 yaşındaki , havuzda yüzerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Antakya ilçesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yüzme Havuzu Spor Kompleksi'nde olimpik kapalı yüzme havuzunda kursa katılan Ömer Aziz Horoz, havuzda yüzerken kalp krizi geçirdi. Hemen 112 Acil Servis'e haber verildi. Sağlık görevlilerin müdahale ettiği küçük çocuk Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ömer Aziz Horoz kurtarılamadı. Ömer Aziz Horoz'un cenazesi Hastanesi morgundan alındıktan sonra Altınözü ilçesine götürülerek toprağa verildi.
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13 yaşındaki Ömer Aziz yüzerken kalp krizi geçirdi
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