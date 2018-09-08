B12 deyip geçmeyin

HEMOTOLOJİ
Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Öçal, vücutta B12 vitamini
eksikliğinin beyin ve sinir sisteminde ağır ve geri dönüşü zor sorunlara yol açabileceğini belirterek vatandaşları uyardı. Medical Park Gaziantep Hastanesi, Erişkin Hematoloji Dr. Öğretim Üyesi Fatih Öçal, B12
vitamininin beyin ve sinir sistemimiz başta olmak üzere tüm vücut için hayati bir vitamin olduğunu belirterek, "Çoğu zaman hafife alınan ancak vücuttaki en önemli vitaminlerden biri olan B12 vitamin eksikliği vücutta ciddi sorunlara yol açabiliyor" diye konuştu. B12 eksikliğinde ortaya çıkan belirtilerin başka pek çok rahatsızlıkta da görülebildiğinden, bu belirtilerin vitamin eksikliğinden kaynaklandığını hemen anlamak mümkün olmayabildiğine dikkat çeken Öçal, "Bu nedenle genellikle teşhisi doğrulamak için kan testi gerekiyor. B12 vitamini eksikliği; beyin ve sinir sisteminde, özellikle ağır ve geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabiliyor" dedi.