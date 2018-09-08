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Başkan Çelikcan, zabıtaların gününü kutladı, plaket verdi

’nın 192’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle zabıtalar ile yemekte buluşan Yüreğir Belediye Başkanı , “Zabıtalarımız her zaman vatandaşlarımızın yanındadır” dedi

Giriş Tarihi: 8.9.2018
Başkan Çelikcan, zabıtaların gününü kutladı, plaket verdi
'nın Merkez Yüreğir İlçe Belediye Başkanı 'nın 192'nci yıldönümü dolayısıyla görev yapan zabıta memurlarıyla yemekte bir araya geldi. Mesai saati gözetmeksizin 7-24 çalışan zabıtaların gününü kutlayan Başkan Çelikcan Zabıta Müdürü M.Ali Sakallı ve personeller Gülseren Uğurluer ve İbrahim Ölmez'e plaket verdi. Başkan Çelikcan zabıtanın, kentsel gelişime katkı sağlayan önemli bir birim olduğuna dikkat çekerek, "Zabıta, şehir hayatında düzeninin sağlanabilmesi için ölçüm ve tartım, güvenlik ve asayiş, denetim ve kontrol mekanizmalarını yürütmektedirler. Zabıtalarımız vatandaşın karşısında değil, yanında ve onun hizmetindedir. Görevleri gereği belediyemizin gören gözü, işiten kulağı olan zabıtalarımız vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir" dedi.
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Başkan Çelikcan, zabıtaların gününü kutladı, plaket verdi
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