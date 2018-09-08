Eşinin nöbetçi olduğu hastanede hayatını yitirdi

MERSİN
'İN Anamur ilçesinde çilek üreticiliği yapan 40 yaşındaki Ersoy Ecir
, eşinin nöbet tuttuğu hastanede aniden rahatsızlanması sonucu yaşamını yitirdi. Ersoy Ecir gece rahatsızlanan yeğeni Şerife Yaman'ın 10 yaşındaki oğlu Hakan Yaman'ı Anamur Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Küçük çocuk muayene edilirken, Ersoy aniden fenalaştı. Doktorlar tarafından Ersoy'a kalp masajı yapıldı ancak kurtarılamadı. Aynı hastanede nöbetçi olduğu öğrenilen Ecir Ersoy'un eşi Ayşe Ecir acı haberi karşısında yıkıldı. Ersoy Ecir gözyaşları arasında toprağa verildi.