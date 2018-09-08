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500 yıldır canlılığını koruyor

’taki tarihi , yaklaşık 500 yıldır canlılığını koruyor, ziyaretçi akınına uğruyor

Giriş Tarihi: 8.9.2018
Kapalı çarşı 500 yıldır canlılığını koruyor

'nin en büyük çarşıları arasında yer alan 'taki tarihi , yaklaşık 500 yıldır canlılığını kaybetmiyor. Kaynaklarda 1500'lü yıllarda Dulkadirli Beyi Alaüddevle tarafından inşa ettirildiği belirtilen Kapalı Çarşı, kentin en eski ticaret alanlarından biri olarak dikkati çekiyor. Kentin "eski Maraş" olarak adlandırılan bölgesinde yer alan Kapalı Çarşı, belli bölgelerden yapılan geçişlerle Saraçhane, Bakırcılar, Semerciler, Mazmanlar, Kuyumcular, Kazazlar ve Demirciler Çarşıları ile bütünleşiyor.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURUYOR

Bu çarşıların etrafında toplanmış çok sayıda atölye ve iş yeri, Türkiye'de geleneksel el sanatlarının en yoğun şekilde icra edildiği merkezlerden biri olarak öne çıkıyor. Geçmişin bütün renklerini barındıran tarihi çarşıda ler, kimi zaman çekişmeli bir pazarlığa kimi zaman da esnafın çay sohbetine şahitlik edebiliyor. Günlük ürünler satan tablacılar ve yöresel kıyafetleri ile "Buz gibi mayam" diye seslenen mayamcılar da çarşıyı renklendiriyor.
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, tarihteki önemini bugün de koruyan çarşıları korumayı ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmayı kendilerine çok önemli bir görev saydıklarını kaydetti. Başkan Okay, "Çarşımız Türkiye'de geleneksel el sanatlarının en yoğun şekilde icra edildiği merkezlerin biri konumundadır. Çarşımızın tüm bu güzellikleri harmanlayarak şehrimizin ine önemli bir katkı sağladığını düşünüyorum. Tarihi çarşılarımızı restore ederek şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere gezi alanları oluşturuyoruz. Bölgede tarihi değere sahip konaklarımızı da restore ederek turizme kazandırdık" dedi.

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