Karşılıksız çekle dolandıran şebekenin son kurbanı oldu

ADANA'DA mobilya imalatı yapan Sait Erdem 2016 model aracını internetteki bir alışveriş sitesi üzerinden satılığa çıkardı. Erdem'in aracına Trabzon'dan Mustafa N. müşteri oldu. Mustafa N. aracın devri için arkadaşı İlker K.'yı Adana'ya gönderdi. 120 bin TL'yi peşin veren İlker K. 95 bin TL'lik Mustafa N.'ye ait çeki Sait Erdem'e verdi. Erdem, bankadan çeki sorguladığında sağlam olduğu söylendi. Bir ay sonrası için verilen çek karşılıksız çıkınca Erdem dolandırıldığını anladı. Araştırdığında bu kişilerin yüzlerce kişiyi bu şekilde mağdur ettiğini söyleyen imalatçı, "Bunların lüks araç alım-satımı üzerinden çek dolandırıcılığı yapan şebeke olduğunu öğrenip, savcılığa suç duyurusunda bulunduk" dedi.

YÜZLERCE KİŞİ

Lüks araç alımı yaparken, çekle dolandırıcılık yapan kişilerin Türkiye çapında yüzlerce kişiyi mağdur ettiğini söyleyen Sait Erdem, "Çeki almadan bankaya iki kez sordum ve sağlam olduğunu öğrendikten sonra kabul ettim. Ancak bir ay sonra karşılığının olmadığını öğrenince dolandırıldığımızı anladık. Yaptığımız araştırmada bu kişilerin yüzlerce kişiyi aynı şekilde dolandırdığını tespit ettik. Avukatımız aracılığıyla Adana Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Dolandırılan yüzlerce kişinin Whatsapp grubu kurduğunu öğrenince ben de dahil oldum. Onlarda şikayetçi olmuş" diye konuştu. Aracını satacak olanların bu kişilere karşı çok dikkatli olması gerektiğini söyleyen Erdem şunları söyledi: "Kimse parasının tamamını almadan aracını devretmesin. Bizim aracın şu anda 4 kez el değiştirdiğini öğrendik. İlk günler paranızı ödeyeceğiz diye oyalıyorlardı. Şimdi telefonlarına da ulaşamıyoruz. Ayrıca bu çeklerden ellerinde 175 adet olduğunu öğrendik. Bu kişilerin dolandırıcılık yaparken devlet yetkililerinin adını da kullandıklarını duyduk. Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Lütfen bu dolandırıcılık şebekesi yakalanıp, cezalandırılsın. Bizim canımızı yaktılar, başkalarının yanmasın."