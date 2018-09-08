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Niğdeliler Maraş dondurmasıyla serinledi

2. Uluslararası Dondurma ve kapsamında Niğde’de vatandaşlara 1 ton dondurma ikram edildi

Giriş Tarihi: 8.9.2018
Niğdeliler Maraş dondurmasıyla serinledi

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "2. Uluslararası Dondurma ve " kapsamında Niğde'de 1 ton dondurma dağıtıldı. Festival kapsamında birçok ili ziyaret eden dondurma tırının durağı Niğde Meydanı oldu. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin Kahramanmaraşlı Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar'ın çağrıları ve Belediye Başkanı Rifat Özkan'nın desteğiyle kente gelen tırda vatandaşlara 1 ton dondurma ikram edildi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Özkan ve Kar, ilk dilimi kesti ve vatandaşlara dondurma ikram etti. Dondurma tırına özellikle çocuklar yoğun ilgi gösterirken, uzun kuyruklar oluştu. Etkinlikte ustaların yaptığı şovlar da beğeni topladı. Festival yetkilisi Şaban Yumruk, festivalle Kahramanmaraş'ın marka değeri en yüksek ürünlerinden dondurmanın, dünya çapında rekabet gücünün ve bilinirliğinin artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

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Niğdeliler Maraş dondurmasıyla serinledi
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