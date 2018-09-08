Osmaniye’de 20 hektarlık kızılçam ormanı yandı

OSMANİYE'NİN
Düziçi ilçesinde iki gün önce başlayan orman yangını karadan ve havadan müdahalelerle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası yaklaşık 20 hektarlık kızılçam ormanı yandı. Düziçi ilçesi yakınlarında bulunan Serinova köyündeki makilik alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangına başta Osmaniye
Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın ilk müdahale ekipleri ve çevre il ve ilçelerden gelen arazözler karadan, Adana Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopterleri ve uçağı ise havadan müdahale etti. Yangın bu sabaha karşı kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası Osmaniye merkeze bağlı Serinova köyü ile Düziçi ilçesine bağlı Elek beldesi arasında kalan yaklaşık 20 hektar kızılçam ormanının yandığı öğrenildi.