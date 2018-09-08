Özel yetenek sınavı kayıtları devam ediyor

YAKIN
Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi "Tiyatro Bölümü Özel Yetenek
Sınavı" ile "Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dal
"larına kayıtlar devam ediyor. Özel yetenek sınavlarının, 11 - 12 Eylül'de YDÜ
Sahne Sanatları Fakültesinde yapılacağı belirtildi. Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dal'larına girmek isteyenler T.C yurttaşı adayların bulundukları illerdeki YDÜ temsilciliklerine, KKTC
yurttaşı adayların YDÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına veya SSF Bölüm Başkanlığına başvurulacağı kaydedildi.