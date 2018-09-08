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sınavı kayıtları devam ediyor

Giriş Tarihi: 8.9.2018
Özel yetenek sınavı kayıtları devam ediyor
YAKIN Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi "Tiyatro Bölümü Sınavı" ile "Oyunculuk ve "larına kayıtlar devam ediyor. Özel yetenek sınavlarının, 11 - 12 Eylül'de Sahne Sanatları Fakültesinde yapılacağı belirtildi. Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dal'larına girmek isteyenler T.C yurttaşı adayların bulundukları illerdeki YDÜ temsilciliklerine, yurttaşı adayların YDÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına veya SSF Bölüm Başkanlığına başvurulacağı kaydedildi.
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Özel yetenek sınavı kayıtları devam ediyor
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