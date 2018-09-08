Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Sirkeli Höyüğü’nde yeni yerleşim alanı bulundu

Sirkeli Höyüğü’nde yeni yerleşim alanı bulundu

Giriş Tarihi: 8.9.2018
Sirkeli Höyüğü’nde yeni yerleşim alanı bulundu
ADANA'NIN Ceyhan ilçesi yakınlarında bulunan ve üzerinde yer alan Sirkeli Höyüğü'nde Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde, 'deki Prof. Dr. Mikro Novak başkanlığındaki kazı çalışmaları üç farklı alanda yürütülüyor. 'nin yanı sıra İsviçre, , 'da toplam 37 kişilik kazı ekibi ve 40 işçiyle yürütülen bu sezon kazılarında, Demir ve Geç Tunç Çağı'nda yerleşim yeri olarak kullanılan höyükte o döneme ışık tutacak kalıntılar gün yüzüne çıkarılıyor. Kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Novak, yardımcısı Bern Üniversitesinden Deniz Yaşin ile höyük üzerinde 10 yıldan bu yana kazı çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sirkeli Höyüğü’nde yeni yerleşim alanı bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN