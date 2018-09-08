Sirkeli Höyüğü’nde yeni yerleşim alanı bulundu

ADANA'NIN
Ceyhan ilçesi yakınlarında bulunan ve Hicaz Demiryolu
üzerinde yer alan Sirkeli Höyüğü'nde Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde, İsviçre
'deki Bern Üniversitesinden
Prof. Dr. Mikro Novak başkanlığındaki kazı çalışmaları üç farklı alanda yürütülüyor. Türkiye
'nin yanı sıra İsviçre, Almanya
, İtalya
'da toplam 37 kişilik kazı ekibi ve 40 işçiyle yürütülen bu sezon kazılarında, Demir ve Geç Tunç Çağı'nda yerleşim yeri olarak kullanılan höyükte o döneme ışık tutacak kalıntılar gün yüzüne çıkarılıyor. Kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Novak, yardımcısı Bern Üniversitesinden Deniz Yaşin ile höyük üzerinde 10 yıldan bu yana kazı çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.