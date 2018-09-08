Toros Üniversitesi ile Arbella işbirliği

BİLİM
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
'nın Ar-Ge çalışmaları kapsamında Haziran 2018'de, Toros Üniversitesi
ile Arbella bünyesinde imzalanan, işbirliği protokolünde Eğitim alan öğrenci ve Teknisyenlere Sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Toros Üniversitesi ile geçtiğimiz haziran ayında başlatılan iş birliği protokolünde Arbella Durum Ar-ge çalışanlarının sürdürülebilir eğitim kapsamındaki Toros Üniversitesinde görevli 7 öğretim görevlisi ile 17 konu, 60 Saat eğitimin sonucunda 40 Öğrenciye Sertifikalarını Arbel A.Ş tesislerinde düzenlenen törenle Arbel A.Ş yönetim kurulu başkanı Mahmut Arslan, başkan vekili Hasan Arslan
, Toros Üniversitesi Rektörü Haluk Korkmazyürek, Toros Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı Yüksel Özdemir, Toros Üniversitesi Dekanı Yusuf Zeren, TÜSEUA Müdürü Doç. Dr. Mert Aktaş ve Toros Üniversitesi öğretim görevlilerinin katılımıyla öğrencilere sertifikaları verildi. Arbel A.Ş Yönetim Kurulu Başkan vekili Hasan Arslan yaptığı konuşmada; Amacımız bu kapsamda personelimize Ar-ge konularında Ulus-lararası İhracatın Geliştiril-mesi, Teknolojinin İleri Safhalara Ulaştırıl-ması ve Özellikle de Gıda Teknolojisinde Endüstri 4.0'ı hayata geçirerek gıda mühendislerine eğitim imkanı sunmak teknik bilgi ve becerilerini artırmaktı.