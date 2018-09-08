Üniversite öğrencilerine polisten fetö-pkk uyarısı

ADANA
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çukurova Üniversitesi
Spor Salonu'na kurduğu stantta, kayıt yaptırmaya gelen öğrencileri terör örgütlerinin eline düşmemesi için uyarıp broşür dağıttı. Polis, öğrencilere PKK
, FETÖ
ve diğer terör örgütlerinin ağına düşmemelerini ve çok dikkatli olmalarını istedi. Polisler öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürülebilmeleri için şu uyarılarda bulundu: Yemek, konaklama ve ulaşım gibi konularda yardımcı olma bahanesiyle sizlere yaklaşırlar. Sizinle ve ailelerinizle iletişim kurur, ilerleyen dönemlerde de kurulan iletişimi geliştirerek örgüt yapısı içerisine çekmeye dönük örgütsel çalışmalar yaparlar. Kesinlikle terör tuzağına düşmeyin."