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Gazişehir durmuyor

Ligin 5. haftasında oynanacak Altınordu maçının hazırlıkları, kulüp tesislerinde, yönetiminde sürüyor

Giriş Tarihi: 9.9.2018
Gazişehir durmuyor
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in yeni leri ve , takımla çalışmalara başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 5. haftasında oynanacak Altınordu maçının hazırlıkları, kulüp tesislerinde, yönetiminde sürüyor. Tam kadroyla gerçekleştirilen idmana, transfer sezonunun son gününde kırmızı- siyahlı kulübe imza atan Oğulcan Çağlayan ile Kerim Avcı da katıldı. Futbolcuların takımla ilk idmana çıktığı bildirildi. GAZIŞEHIR Gaziantep, Oğulcan Çağlayan'ı 'dan 1 yıllığına kiralarken, son olarak Altınordu forması giyen Kerim Avcı'yı ise 2 yıllığına kadrosuna katmıştı. Sosyal medya hesabından taraftara seslenen Oğulcan Çağlayan ise Gaziantep şivesinde "arkadaşlar" anlamına gelen "Rafıklar" diye hitap ettiği mesajında, "Şampiyonluk yolunda sahaya ilk adımımı attım. Gazişehir formasıyla, Kalyon Stadyumu'nda sahaya çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.
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Gazişehir durmuyor
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