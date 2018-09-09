Gazişehir durmuyor

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Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in yeni transfer
leri Oğulcan Çağlayan
ve Kerim Avcı
, takımla çalışmalara başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 5. haftasında oynanacak Altınordu maçının hazırlıkları, kulüp tesislerinde, teknik direktör Yalçın Koşukavak
yönetiminde sürüyor. Tam kadroyla gerçekleştirilen idmana, transfer sezonunun son gününde kırmızı- siyahlı kulübe imza atan Oğulcan Çağlayan ile Kerim Avcı da katıldı. Futbolcuların takımla ilk idmana çıktığı bildirildi. GAZIŞEHIR
Gaziantep, Oğulcan Çağlayan'ı Çaykur Rizespor
'dan 1 yıllığına kiralarken, son olarak Altınordu forması giyen Kerim Avcı'yı ise 2 yıllığına kadrosuna katmıştı. Sosyal medya hesabından taraftara seslenen Oğulcan Çağlayan ise Gaziantep şivesinde "arkadaşlar" anlamına gelen "Rafıklar" diye hitap ettiği mesajında, "Şampiyonluk yolunda sahaya ilk adımımı attım. Gazişehir formasıyla, Kalyon Stadyumu'nda sahaya çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.