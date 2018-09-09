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Hedef avrupa’da final oynamak

Giriş Tarihi: 9.9.2018
Hedef avrupa’da final oynamak
KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden , hem lige hem de Avrupa maçlarına hazırlanıyor. Bu yıl ligi ilk 5 içinde bitirmek isteyen Mersin ekibi, nda da final oynama hedefinde. Başantrenör Özlen Şencan, "Avrupa'da finale kadar gitmek istiyoruz" dedi. AĞUSTOS ayı başından beri yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Mersin ekibi, hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmak istiyor. Servet Tazegül Spor Salonu'nda, Antrenör Özlem Şencan yönetiminde çalışmalarını sürdüren turuncu- beyazlı ekipte en büyük hedef Avrupa kupasında final oynamak. Geçen yıl ligi 13 galibiyet, 11 mağlubiyetle 7. sırada bitiren Güney ekibi, Avrupa'da da çeyrek final oynamıştı.
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Hedef avrupa’da final oynamak
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