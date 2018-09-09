Hedef avrupa’da final oynamak

KADINLAR
Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor
, hem lige hem de Avrupa maçlarına hazırlanıyor. Bu yıl ligi ilk 5 içinde bitirmek isteyen Mersin ekibi, Avrupa kupası
nda da final oynama hedefinde. Başantrenör Özlen Şencan, "Avrupa'da finale kadar gitmek istiyoruz"
dedi. AĞUSTOS
ayı başından beri yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Mersin ekibi, hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmak istiyor. Servet Tazegül Spor Salonu
'nda, Antrenör Özlem Şencan
yönetiminde çalışmalarını sürdüren turuncu- beyazlı ekipte en büyük hedef Avrupa kupasında final oynamak. Geçen yıl ligi 13 galibiyet, 11 mağlubiyetle 7. sırada bitiren Güney ekibi, Avrupa'da da çeyrek final oynamıştı.