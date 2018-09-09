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İşinin patronu oldu hayallerine kavuştu

ve desteğiyle girişimci olan , kendi işyerini açıp, üç kişiye de sağladı kendi işinin patronu olarak hayallerine kavuştu

Giriş Tarihi: 9.9.2018
İşinin patronu oldu hayallerine kavuştu

'nin Düziçi ilçesinde, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı () ve desteğiyle girişimci olan , kendi işyerini açıp, üç kişiye de sağladı. İlçeye bağlı Yarbaşı beldesinde alabalık restoranı açarak hayallerine kavuşan Hacer Can, kendi işinin patronu oldu.

"AZİMLE BAŞARDIM"
Açtığı iş yerini 3 yıl boyunca başarıyla yürüten kadın girişimci, kuruluş aşamasındaki zor ve sıkıntılı süreci eşi ve çocuklarıyla birlikte var gücüyle çalışarak atlattığını söyledi. İlk yılda fazla bir kazancı olmayan, fakat azimle zorlu ve yorucu süreci başarıyla atlatan Hacer Can'ın mekanına şimdilerde siyasetçi ve bürokratlar sıkça uğramaya başladı. Restoran; güzel manzarası, geniş mekanı ve leziz balıklarıyla
müşterilerine hizmet vermeyi sürdürüyor. Ekmek teknesi olan işletmenin, zaman içinde yanında istihdam ettiği çalışanlar için de ekmek kapısına dönüştüğünü aktaran Hacer Can, açtığı restoranla; birisi işbaşı eğitim programı katılımcısı olmak üzere 3 kişinin istihdamına vesile olduğunu ifade etti. Hacer Can, "İlk zamanlarda 10 müşterim olsun, bana yeter diyordum. Zaman içinde işlerimin oturması ve müşterilerimin sayısının artmasıyla birlikte bir de baktım saymayı bırakmışım. Tabi bu aşamaya gelmek hiç de kolay olmadı" dedi

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İşinin patronu oldu hayallerine kavuştu
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