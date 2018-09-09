‘Öldüğü için çok üzgünüm’

ADANA'DA küfür yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi bıçak ve sopalarla öldürdükleri, bir kişiyi de yaraladıkları iddia edilen 6'sı tutuklu 10 sanığın , "kasten öldürme ve yaralama" suçundan yargılanmasına başlandı. Sedat A, Bahri S.'nin küfrü yüzünden kavga çıktığını ileri sürerek, " Korunmak için bıçağı salladım." dedi. Mahkeme, 3 sanığın tahliyesine karar verdi.

BIÇAKLA VE SOPAYLA ÖLDÜRÜLDÜ

Seyhan Baraj Gölü üzerindeki Çatalan Köprüsü'nde 29 Aralık 2017'de çıkan kavgada Hüseyin Fahri Temir'in (39) bıçaklanıp, sopayla öldürülmesi, arkadaşı Bahri S. da (37) yaralanmasıyla ilgili 10 sanık hakkında dava açıldı. Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklar, müşteki Bahri S.'nin küfür etmesi üzerine kavga çıktığını ileri sürdü. Yasin A., İbrahim A., Muhammed A., S.A. (17) ve M.M.Y. (17) ile tutuksuz yargılanan Emre A., Abdurrahman S., Serhat Ç. ve Mahmut T. suçlamayı kabul etmedi. Sedat A. ise saldırıya uğrayınca bıçağı salladığını söyleyerek, "Amacım kendimi korumaktı. Öldürme kastı ile hareket etmedim. Öldüğü için üzgünüm ve pişmanım" dedi. Yaralanan Bahri S. sanıkları yalanlayarak şikayetçi oldu.

3 TAHLİYE

Mahkeme, Sedat A. Yasin A. ve S.A.'nın tutukluluk halinin devamına, İbrahim A, Muhammed A. ve M.M.Y.'nin tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.