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Arslan’dan yakın takip

milli maç nedeniyle verilen arayı hazırlık maçı yaparak değerlendirdi. Toros Kaplanı ile berabere kaldı. Teknik adam tüm oyuncularına şans verdi

Giriş Tarihi: 10.9.2018
Arslan’dan yakın takip

Spor Toto 1.Lig takımlarından , milli maç nedeniyle lige verilen arada ile hazırlık maçı oynadı. Kayacık Konyaspor Tesisleri'nde oynanan özel maç 0-0 bitti. Turuncu-beyazlı ekibin teknik direktörü , İrfan Can, Digao, Onur, Veli, Özkan, Renan, Doğanay, Kenan, Oğuz Han, Bumba ve Andaç, Eren, Kone, Emre Can, Hakan, Göksu, Abdulkadir, Enes ve Gökhan Sazdağı'na şans verdi. Rakibi karşısında iyi bir futbol ortaya koyan Toros Kaplanları aradığı golü bulamadı. Teknik adam Arslan, eksikleri görme adına önemli bir karşılaşma oynadıklarını belirterek, "Hemen hemen tüm oyuncularıma forma şansı verdim. Onları yakından gördüm. Eksiklerimizi gidererek lige daha sıkı sarılmak zorundayız. Milli maç arası bize iyi geldi. spor maçına kadar toparlanıp çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.


İSTANBUL MAÇI HAZIRLIKLARI
Tüm dikkatlerini bundan sonra deplasmanda oynanacakları İstanbulspor maçına çevirdiklerini ifade eden Arslan, "Kendimize gelmemiz için galibiyete ihtiyacımız var. Bu yüzden çok dikkatli hareket etmek zorundayız. Ben oyuncularıma güveniyorum. Takımın artık bir çıkış yakalaması gerektiğini onlara anlattım. Bana gerekli sözü verdiler" dedi.

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Arslan’dan yakın takip
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