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Gülek’te müzik ziyafeti

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018
Gülek’te müzik ziyafeti
TARSUS Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kapalı Semt Pazarı, Spor Kompleksi ve Çocuk Oyun Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Gülek Mahallesi muhtarı Cafer Ertan, "Başta değerli başkanım bey olmak üzere bu tesislerin Gülek mahallemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Değerli başkanımızın her zaman yanındayız" dedi. Belediye Başkanı Şevket Can, "Göreve geldikleri günden bu güne kadar bu açılışla birlikte 37 açılış gerçekleştirdiklerini söyledi. Can, "Belediyecilik dokunmaktır, hissetmektir" diye konuştu.
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Gülek’te müzik ziyafeti
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