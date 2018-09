Gülek’te müzik ziyafeti

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi tarafından Gülek Mahallesinde yapımı tamamlanan Kapalı Semt Pazarı, Spor Kompleksi ve Çocuk Oyun Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Gülek Mahallesi muhtarı Cafer Ertan, "Başta değerli başkanım Şevket Can bey olmak üzere bu tesislerin Gülek mahallemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Değerli başkanımızın her zaman yanındayız" dedi. Belediye Başkanı Şevket Can, "Göreve geldikleri günden bu güne kadar bu açılışla birlikte 37 açılış gerçekleştirdiklerini söyledi. Can, "Belediyecilik dokunmaktır, hissetmektir" diye konuştu.